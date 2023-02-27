Вчиняли сексуальне насильство над однолітком: на Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх

Школярам призначено покарання — сім років позбавлення волі

На Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх, які знущалися над колишнім однокласником. Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року школярі вчинили сексуальне насильство.

Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора.

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Неповнолітні погрожували фізичною розправою та насильством. Вони заволоділи його мобільним телефоном. До того ж школярі вимагали з потерпілого 1000 грн вигаданого боргу.

Незаконні дії один з хлопців фіксував на відео на власний телефон.

"За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури суд визнав трьох підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Неповнолітнім призначено покарання — сім років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці та її співмешканцю. За даними слідства, чоловік та жінка ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.

Також ми писали, у Києві чотирьом вихователям дитячого садочка було повідомлено про підозру у катуванні дітей. На цей час вже ідентифіковано трьох потерпілих віком від 5 до 6 років.