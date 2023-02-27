Вчиняли сексуальне насильство над однолітком: на Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх

Вчиняли знущання та сексуальне насильство над однолітком: на Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх
На Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх, які знущалися над колишнім однокласником. Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року школярі вчинили сексуальне насильство.
Про це повідомляє Офіс Генерального Прокурора.
-
"Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета
-
"Україна має перемогти": Романенко озвучив прогноз на другий рік війни
-
Понад 200 обшуків і 37 затриманих: поліція знешкодила банду наркоторговців у Кривому Розі
-
У Києві може статися потужний землетрус магнітудою в 7 балів, — Кендзера
-
Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"
-
Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона
-
У ДСНС розповіли, як рятували жінку в Туреччині на дев‘ятий день після катастрофи
-
Колишня дружина лідера збірної Італії проведе за ґратами сім років: що вона скоїла
-
Голова Укрзалізниці Камишін оголосив про свою відставку
-
ЗМІ показали супутниковий знімок російського літака на аеродромі в Білорусі, де сталися вибухи
Деталі
Неповнолітні погрожували фізичною розправою та насильством. Вони заволоділи його мобільним телефоном. До того ж школярі вимагали з потерпілого 1000 грн вигаданого боргу.
Незаконні дії один з хлопців фіксував на відео на власний телефон.
"За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури суд визнав трьох підлітків винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України)", — йдеться в повідомленні.
Неповнолітнім призначено покарання — сім років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці та її співмешканцю. За даними слідства, чоловік та жінка ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.
Також ми писали, у Києві чотирьом вихователям дитячого садочка було повідомлено про підозру у катуванні дітей. На цей час вже ідентифіковано трьох потерпілих віком від 5 до 6 років.