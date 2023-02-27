Совершали сексуальное насилие над сверстником: в Запорожской области осуждены трое несовершеннолетних

Школьникам назначено наказание — семь лет лишения свободы

В Запорожской области осуждены трое несовершеннолетних, которые издевались над бывшим одноклассником. Прокуроры в суде доказали, что 15 января 2022 года школьники совершили сексуальное насилие.

Об этом сообщает Офис Генерального Прокурора.

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Несовершеннолетние угрожали физической расправой и насилием. Они завладели его мобильным телефоном. К тому же школьники требовали с потерпевшего 1000 грн вымышленного долга.

Незаконные действия один из парней фиксировал на видео на собственный телефон.

"За поддержание публичного обвинения ювенальных прокуроров Запорожской окружной прокуратуры суд признал троих подростков виновными в изнасиловании, сексуальном насилии, разбое и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 3). .153, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Несовершеннолетним назначено наказание — семь лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области правоохранители сообщили о подозрении женщине и ее сожителю. По данным следствия, мужчина и женщина насиловали, пытали и угрожали убийством трем малолетним детям.

Также мы писали, что в Киеве четырем воспитателям детского сада было сообщено о подозрении в пытках детей. К настоящему времени уже идентифицированы трое пострадавших в возрасте от 5 до 6 лет.