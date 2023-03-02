Підтримував окупантів: житель Івано-Франківська отримав п'ять років в'язниці
Суд виніс вирок жителю Івано-Франківська, який у соціальних мережах підтримував армію рф та її вторгнення до України. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Що відомо
"Уродженець республіки Казахстан, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, з початком збройної агресії поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів", — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, що чоловік публічно виправдовував збройну агресію рф та звеличував російську владу.
"Війська загарбників він називав "визволителями", а захоплені українські міста — "звільненими від нацизму", — додали у прокуратурі.
Суд визнав винним місцевого жителя за фактом поширення матеріалів з виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії рф проти України. І хоч у суді обвинувачений свою вину не визнав, але вона повністю доведена зібраними доказами.
Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили про підозру співробітниці СБУ, яка виправдовувала дії російських військових. Жінка не дотрималась присяги на вірність державі.
Також нещодавно Київська міська прокуратура повідомила про підозру 43-річній мешканці столиці. Жінка неодноразово поширювала інформацію, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф.