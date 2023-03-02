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Поддерживал окупантов: житель Ивано-Франковска получил пять лет тюрьмы

2 марта 2023 23:26
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Поддерживал окупантов: житель Ивано-Франковска получил пять лет тюрьмы
Осужденный — уроженец Казахстана
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Суд вынес приговор жителю Ивано-Франковска, который в социальных сетях поддерживал армию россии и ее вторжение в Украину. Мужчину приговорили к пяти годам заключения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Что известно

"Уроженец республики Казахстан, длительно проживающий в Ивано-Франковске, с началом вооруженной агрессии распространял в соцсети антиукраинские сообщения и поддерживал оккупантов", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что мужчина публично оправдывал вооруженную агрессию россии и превозносил российские власти.

"Войска захватчиков он называл "освободителями", а захваченные украинские города"освобожденными от нацизма", — добавили в прокуратуре.

Суд признал виновным местного жителя по факту распространения материалов с оправданием, признанием правомерной, отрицанием вооруженной агрессии рф против Украины. И хотя в суде обвиняемый свою вину не признал, она полностью доказана собранными доказательствами.

Напомним, ранее правоохранители объявили о подозрении сотруднице СБУ, которая оправдывала действия российских военных. Женщина не сдержала присягу на верность государству.

Также недавно Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней жительнице столицы. Женщина неоднократно распространяла информацию, содержащую оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии россии.

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