Поддерживал окупантов: житель Ивано-Франковска получил пять лет тюрьмы
Суд вынес приговор жителю Ивано-Франковска, который в социальных сетях поддерживал армию россии и ее вторжение в Украину. Мужчину приговорили к пяти годам заключения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
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Что известно
"Уроженец республики Казахстан, длительно проживающий в Ивано-Франковске, с началом вооруженной агрессии распространял в соцсети антиукраинские сообщения и поддерживал оккупантов", — говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что мужчина публично оправдывал вооруженную агрессию россии и превозносил российские власти.
"Войска захватчиков он называл "освободителями", а захваченные украинские города — "освобожденными от нацизма", — добавили в прокуратуре.
Суд признал виновным местного жителя по факту распространения материалов с оправданием, признанием правомерной, отрицанием вооруженной агрессии рф против Украины. И хотя в суде обвиняемый свою вину не признал, она полностью доказана собранными доказательствами.
Напомним, ранее правоохранители объявили о подозрении сотруднице СБУ, которая оправдывала действия российских военных. Женщина не сдержала присягу на верность государству.
Также недавно Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 43-летней жительнице столицы. Женщина неоднократно распространяла информацию, содержащую оправдывание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии россии.