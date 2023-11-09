В Тернополе ночью раздавались взрывы — что произошло

Авто предпринимателя в Тернополе, пострадавшее от взрывчатки. Фото: Нацполиция

В Тернополе произошли два взрыва в ночь на 9 ноября. На транспортное средство местного предпринимателя неизвестный установил взрывное устройство, автомобиль получил незначительные повреждения.

Об этом пишет Нацполиция.

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Взрывы в Тернополе ночью 9 ноября

"Неизвестный установил самодельное взрывное устройство на автомобиль Porsche Cayenne, припаркованный во дворе многоэтажки на улице Русская, а гранату взорвал у ворот хозяйственного помещения на улице Млечная", — говорится в сообщении.

Пострадавшими в результате инцидента оказалась семья частного предпринимателя из областного центра.

На оба события выезжали следственно-оперативная группа и экстренные службы. Следователи, криминалисты, специалисты взрывотехники провели все необходимые действия.

В ходе проверки стало известно, что неизвестный установил самодельное взрывное устройство на капот автомобиля Porsche Cayenne. По предварительной версии, через несколько минут после этого произошел взрыв. Никто из людей не пострадал, а транспортное средство получило незначительные механические повреждения.

Однако через некоторое время прогремел еще один взрыв на улице Млечная. По предварительной информации, там неизвестные совершили подрыв гранаты Ф-1.

Следственно-оперативная группа на месте взрыва гранаты. Фото: Нацполиция

Граната Ф-1, которую взорвали в Тернополе. Фото: Нацполиция

Напомним, что вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.