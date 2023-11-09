В Тернополе ночью раздавались взрывы — что произошло
В Тернополе произошли два взрыва в ночь на 9 ноября. На транспортное средство местного предпринимателя неизвестный установил взрывное устройство, автомобиль получил незначительные повреждения.
Об этом пишет Нацполиция.
Взрывы в Тернополе ночью 9 ноября
"Неизвестный установил самодельное взрывное устройство на автомобиль Porsche Cayenne, припаркованный во дворе многоэтажки на улице Русская, а гранату взорвал у ворот хозяйственного помещения на улице Млечная", — говорится в сообщении.
Пострадавшими в результате инцидента оказалась семья частного предпринимателя из областного центра.
На оба события выезжали следственно-оперативная группа и экстренные службы. Следователи, криминалисты, специалисты взрывотехники провели все необходимые действия.
В ходе проверки стало известно, что неизвестный установил самодельное взрывное устройство на капот автомобиля Porsche Cayenne. По предварительной версии, через несколько минут после этого произошел взрыв. Никто из людей не пострадал, а транспортное средство получило незначительные механические повреждения.
Однако через некоторое время прогремел еще один взрыв на улице Млечная. По предварительной информации, там неизвестные совершили подрыв гранаты Ф-1.
Напомним, что вечером 6 ноября в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий Геннадий Частяков. Нацполиция начала уголовное производство по факту гибели человека и незаконному обращению с боеприпасами.
Государственное бюро расследований считает несчастным случаем гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В то же время рассматриваются еще три возможные версии.
Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, подарившему гранаты Геннадию Частякову, помощнику Валерия Залужного.
Однако 9 ноября Суд не избрал меру пресечения офицеру из аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Залужного Геннадию Частякову. Судья не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте.
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