У Тернополі вночі лунали вибухи — що сталося
У Тернополі пролунали два вибухи в ніч на 9 листопада. На транспортний засіб місцевого підприємця невідомий встановив вибуховий пристрій, автівка зазнала незначних пошкоджень.
Про це пише Нацполіція.
Вибухи у Тернополі вночі 9 листопада
"Невідомий встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а гранату підірвав біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька", — йдеться у повідомленні.
Потерпілими внаслідок інциденту виявилась родина приватного підприємця з обласного центру.
На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки провели усі необхідні дії.
У ході перевірки стало відомо, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne. За попередньою версією, за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав, а транспортний засіб отримав незначні механічні пошкодження.
Проте через деякий час пролунав ще один вибух на вулиці Чумацька. За попередньою інформацією, там невідомі здійснили підрив гранати Ф-1.
Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
Державне бюро розслідувань наразі вважає нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.
Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Валерія Залужного.
Проте 9 листопада Суд не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Суддя не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт.
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