У Тернополі вночі лунали вибухи — що сталося

Авто підприємця в Тернополі, що постраждало від вибухівки. Фото: Нацполіція

У Тернополі пролунали два вибухи в ніч на 9 листопада. На транспортний засіб місцевого підприємця невідомий встановив вибуховий пристрій, автівка зазнала незначних пошкоджень.

Про це пише Нацполіція.

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"Невідомий встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а гранату підірвав біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька", — йдеться у повідомленні.

Потерпілими внаслідок інциденту виявилась родина приватного підприємця з обласного центру.

На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки провели усі необхідні дії.

У ході перевірки стало відомо, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne. За попередньою версією, за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав, а транспортний засіб отримав незначні механічні пошкодження.

Проте через деякий час пролунав ще один вибух на вулиці Чумацька. За попередньою інформацією, там невідомі здійснили підрив гранати Ф-1.

Слідчо-оперативна група на місці вибуху гранати. Фото: Нацполіція

Граната Ф-1, яку підірвали у Тернополі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.