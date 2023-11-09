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У Тернополі вночі лунали вибухи — що сталося

9 листопада 2023 16:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Тернополі вночі лунали вибухи — що сталося
Авто підприємця в Тернополі, що постраждало від вибухівки. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Тернополі пролунали два вибухи в ніч на 9 листопада. На транспортний засіб місцевого підприємця невідомий встановив вибуховий пристрій, автівка зазнала незначних пошкоджень.

Про це пише Нацполіція.

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Вибухи у Тернополі вночі 9 листопада

"Невідомий встановив саморобний вибуховий пристрій на автомобіль Porsche Cayenne, припаркований у дворі багатоповерхівки на вулиці Руська, а гранату підірвав біля воріт господарського приміщення на вулиці Чумацька", — йдеться у повідомленні.

Потерпілими внаслідок інциденту виявилась родина приватного підприємця з обласного центру.

На обидві події виїжджали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Слідчі, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки провели усі необхідні дії. 

У ході перевірки стало відомо, що невідома особа встановила саморобний вибуховий пристрій на капот автомобіля Porsche Cayenne. За попередньою версією, за кілька хвилин після цього стався вибух. Ніхто з людей не постраждав, а транспортний засіб отримав незначні механічні пошкодження. 

Проте через деякий час пролунав ще один вибух на вулиці Чумацька. За попередньою інформацією, там невідомі здійснили підрив гранати Ф-1.

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Слідчо-оперативна група на місці вибуху гранати. Фото: Нацполіція
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Граната Ф-1, яку підірвали у Тернополі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що ввечері 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець Геннадій Частяков. Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Державне бюро розслідувань наразі вважає нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Валерія Залужного.

Проте 9 листопада Суд не обрав запобіжний захід офіцеру з апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Суддя не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт.

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