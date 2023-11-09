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ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного

9 листопада 2023 11:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
Вручення підозри офіцеру Апарату Головнокомандувача ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати Геннадію Частякову, помічнику Валерія Залужного.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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"Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю", — йдеться у повідомленні. 

Такий подарунок він вручив військовослужбовцю Геннадію Частякову в день його народження. Такі дії фактично вважаються збутом вибухових пристроїв.

У чому підозрюється офіцер

Дві інші гранати він вирішив зберігати у шафі свого робочого кабінету. Їх вилучили правоохоронці.

Наразі офіцеру повідомили про підозру щодо придбання, зберігання, носіння та збуті вибухових пристроїв без дозволу, який передбачений законом. 

вручення підозри офіцеру
Вручення підозри офіцеру Апарату Головнокомандувача ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

За інформацією видання "Бабель", підозру отримав старший помічник заступника головнокомандувача ЗСУ Олег Тимченко.

Що відомо про смерть помічника Залужного

Геннадій Частяков загинув у селі Чайки Київської області через необережне поводження з гранатою.

Після цього Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний відреагував на смерть свого помічника. Він назвав його другом та висловив слова підтримки родині військовослужбовця. 

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань раніше вважало нещасним випадком загибель помічника Головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова. Водночас розглядаються ще три можливі версії.

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