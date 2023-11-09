ГБР сообщило о подозрении офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного

Вручение подозрения офицеру Аппарата Главнокомандующего ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты Геннадию Частякову, помощнику Валерия Залужного.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя", — говорится в сообщении.

Такой подарок он вручил военнослужащему Геннадию Частякову в день его рождения. Подобные действия фактически считаются сбытом взрывных устройств.

В чем подозревается офицер

Две другие гранаты он решил хранить в шкафу своего рабочего кабинета. Их изъяли правоохранители.

Офицеру сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без разрешения, предусмотренного законом.

Вручение подозрения офицеру Аппарата Главнокомандующего ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

По информации издания "Бабель", подозрение получил старший помощник заместителя главнокомандующего ВСУ Олег Тимченко.

Что известно о смерти помощника Залужного

Геннадий Частяков погиб в селе Чайки Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой.

После этого Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника. Он назвал его другом и выразил слова поддержки семье военнослужащего.

Напомним, Государственное бюро расследований ранее считало несчастным случаем гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В то же время рассматриваются еще три возможные версии.