ГБР сообщило о подозрении офицеру, который подарил гранаты помощнику Залужного
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты Геннадию Частякову, помощнику Валерия Залужного.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Смертельный подарок для военнослужащего
"Установлено, что офицер приобрел без соответствующего на это разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя", — говорится в сообщении.
Такой подарок он вручил военнослужащему Геннадию Частякову в день его рождения. Подобные действия фактически считаются сбытом взрывных устройств.
В чем подозревается офицер
Две другие гранаты он решил хранить в шкафу своего рабочего кабинета. Их изъяли правоохранители.
Офицеру сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без разрешения, предусмотренного законом.
По информации издания "Бабель", подозрение получил старший помощник заместителя главнокомандующего ВСУ Олег Тимченко.
Что известно о смерти помощника Залужного
Геннадий Частяков погиб в селе Чайки Киевской области из-за неосторожного обращения с гранатой.
После этого Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отреагировал на смерть своего помощника. Он назвал его другом и выразил слова поддержки семье военнослужащего.
Напомним, Государственное бюро расследований ранее считало несчастным случаем гибель помощника Главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова. В то же время рассматриваются еще три возможные версии.
Читайте Новини.LIVE!