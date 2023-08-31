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В Днепре избрали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину

31 августа 2023 20:46
обновлено: 21:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре избрали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину
Суд в Днепре. Фото: "Радио Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 августа, в Кировском райсуде Днепра избрали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Суд в Днепре избрал меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину — круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.

Реакция патрульной полиции Украины

В патрульной полиции Украины рассказали, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Егора Звонкова продлится до 30 октября 2023 года.

"Это дело является принципиальным для нас всех. На заседании были патрульные, руководство управления патрульной полиции в Днепропетровской области, общественность и СМИ. Полицейские всей Украины поддерживают коллег", — говорится в сообщении.

Там добавили, что ждут справедливых заседаний.

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Пост патрульной полиции. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 31 августа, в Кировском райсуде Днепра выбирали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину после задержания авто. Там показали полное видео с камер правоохранителей после стрельбы.

Также мы писали, что задержанный полицейский, застреливший мужчину в Днепре, не признал свою вину в суде. Он заявил, что совершенно не согласен с подозрением.

Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

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