В Днепре избрали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину

Суд в Днепре. Фото: "Радио Свобода"

Сегодня, 31 августа, в Кировском райсуде Днепра избрали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Мера пресечения правоохранителю

"Суд в Днепре избрал меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину — круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.

Реакция патрульной полиции Украины

В патрульной полиции Украины рассказали, что мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Егора Звонкова продлится до 30 октября 2023 года.

"Это дело является принципиальным для нас всех. На заседании были патрульные, руководство управления патрульной полиции в Днепропетровской области, общественность и СМИ. Полицейские всей Украины поддерживают коллег", — говорится в сообщении.

Там добавили, что ждут справедливых заседаний.

Пост патрульной полиции. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 31 августа, в Кировском райсуде Днепра выбирали меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину после задержания авто. Там показали полное видео с камер правоохранителей после стрельбы.

Также мы писали, что задержанный полицейский, застреливший мужчину в Днепре, не признал свою вину в суде. Он заявил, что совершенно не согласен с подозрением.

Добавим, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.