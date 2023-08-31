У Дніпрі обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка
Сьогодні, 31 серпня, у Кіровському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Запобіжний захід правоохоронцю
"Суд в Дніпрі обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка — цілодобовий домашній арешт", — йдеться у повідомленні.
Реакція патрульної поліції України
У патрульній поліції України розповіли, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Єгора Звонкова триватиме до 30 жовтня 2023 року.
"Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег", — йдеться у повідомленні.
Там додали, що чекають на справедливі засідання.
Чекаємо на справедливі засідання та висловлюємо підтримку нашому колезі!
Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, у Кіровському райсуді Дніпра обирали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка після затримання авто. Там показали повне відео з камер правоохоронців після стрілянини.
Також ми писали, що затриманий поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, не визнав своєї провини у суді. Він заявив, що абсолютно не погоджується з підозрою.
Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.