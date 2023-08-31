У Дніпрі обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка

Суд у Дніпрі. Фото: "Радіо Свобода"

Сьогодні, 31 серпня, у Кіровському райсуді Дніпра обрали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Запобіжний захід правоохоронцю

"Суд в Дніпрі обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка — цілодобовий домашній арешт", — йдеться у повідомленні.

Реакція патрульної поліції України

У патрульній поліції України розповіли, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для Єгора Звонкова триватиме до 30 жовтня 2023 року.

"Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що чекають на справедливі засідання.

Допис патрульної поліції. Фото: скриншот

Чекаємо на справедливі засідання та висловлюємо підтримку нашому колезі!

Нагадаємо, сьогодні, 31 серпня, у Кіровському райсуді Дніпра обирали запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка після затримання авто. Там показали повне відео з камер правоохоронців після стрілянини.

Також ми писали, що затриманий поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, не визнав своєї провини у суді. Він заявив, що абсолютно не погоджується з підозрою.

Додамо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.