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Смертельная стрельба в Днепре: подозреваемой избрали меру пресечения

15 сентября 2023 15:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Смертельная стрельба в Днепре: подозреваемой избрали меру пресечения
Подозреваемая в ходе заседания суда. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, состоялось заседание суда, касающееся смертельной стрельбы в Днепре. На нем выбирали меру пресечения женщине, которая была в машине вместе с мужчиной, застреленным патрульным.

Об этом сообщает издание Суспільне.

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Сообщается, что во время заседания суда прокурор попросил о домашнем ночном аресте (с 20.00 до 8.00) для подозреваемой. Сама женщина заявила, что считает нецелесообразным такую меру пресечения и попросила отпустить ее под личное обязательство.

"Никуда убегать от правосудия я не думала и не думаю. Я вообще себя виновной не считаю", — сказала подозреваемая.

В конце концов, суд частично удовлетворил просьбу прокурора, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 7:00 на 60 суток.

Напомним, 29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.

Также в Днепре задержан полицейский, который застрелил мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Вскоре Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

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