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Смертельна стрілянина в Дніпрі: підозрюваній обрали запобіжний захід

15 вересня 2023 15:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Смертельна стрілянина в Дніпрі: підозрюваній обрали запобіжний захід
Підозрювана під час засідання суду. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 15 вересня, відбулося засідання суду, що стосувалося смертельної стрілянини у Дніпрі. На ньому обирали запобіжний захід жінці, яка була в автівці разом з чоловіком, застреленим патрульним. 

Про це повідомляє видання Суспільне. 

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Запобіжний захід для підозрюваної

Повідомляється, що під час засідання суду прокурор попросив про домашній нічний арешт (з 20:00 до 8:00) для підозрюваної. Сама жінка заявила, що вважає недоцільним такий запобіжний захід й попросила відпустити її під особисте зобов'язання.  

"Нікуди втікати від правосуддя я не думала і не думаю. Я взагалі себе винною не вважаю", — сказала підозрювана.

Зрештою, суд частково задовольнив прохання прокурора, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 7:00 на 60 діб.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.

Також у Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.

Незабаром Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

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