Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Полиция Днепра открыла производство по факту нападения на патрульных и посягательства на их жизнь arrow

Полиция Днепра открыла производство по факту нападения на патрульных и посягательства на их жизнь

31 августа 2023 15:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Полиция Днепра открыла производство по факту нападения на патрульных и посягательства на их жизнь
Место убийства в Днепре. Фото: Informator
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Днепре возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских. Дело связано с недавним инцидентом в городе, когда патрульный полицейский застрелил набросившегося на него нарушителя и повалил на землю. Напарнице полисмена нападающий разбил лицо.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Читайте также:

Нападение на работников полиции

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении Нацполиции.

Сообщения на сайте Нацполиции. Фото: Скриншот

Что произошло

Во вторник, 29 августа, в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.

Также в Днепре задержан полицейский, который застрелил мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Напомним, в сети назвали имя мужчины, которого застрелил правоохранитель в Днепре. У него осталось двое детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз