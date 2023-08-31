Полиция Днепра открыла производство по факту нападения на патрульных и посягательства на их жизнь

Место убийства в Днепре. Фото: Informator

В Днепре возбуждено уголовное производство по факту посягательства на жизнь патрульных полицейских. Дело связано с недавним инцидентом в городе, когда патрульный полицейский застрелил набросившегося на него нарушителя и повалил на землю. Напарнице полисмена нападающий разбил лицо.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

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"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении Нацполиции.

Сообщения на сайте Нацполиции. Фото: Скриншот

Что произошло

Во вторник, 29 августа, в Днепре патрульный застрелил мужчину. В момент стрельбы за рулем автомобиля, который до этого остановили для проверки, была женщина.

Также в Днепре задержан полицейский, который застрелил мужчину. Это произошло по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Напомним, в сети назвали имя мужчины, которого застрелил правоохранитель в Днепре. У него осталось двое детей.