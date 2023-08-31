Поліція Дніпра відкрила провадження за фактом нападу на патрульних та посягання на їхнє життя
У Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. Справа пов'язана із нещодавнім інцидентом у місті, коли патрульний поліцейський застрелив порушника, який накинувся на нього і повалив на землю. Напарниці полісмена нападник розбив обличчя.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Дніпропетровської області.
Напад на праціників поліції
"Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання — від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", — говориться у повідомленні Нацполіції.
Що сталося
У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка. У момент стрілянини за кермом автомобіля, який перед цим зупинили для перевірки, була жінка.
Також у Дніпрі затримали поліцейського, який застрелив чоловіка. Це відбулося за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень.
Нагадаємо, у мережі назвали ім'я чоловіка, якого застрелив правоохоронець у Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей.