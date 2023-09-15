Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В ходе обысков у Шуфрича нашли документ об "автономии" Донбасса, — источники в СБУ arrow

В ходе обысков у Шуфрича нашли документ об "автономии" Донбасса, — источники в СБУ

15 сентября 2023 14:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ходе обысков у Шуфрича нашли документ об "автономии" Донбасса, — источники в СБУ
Нестор Шуфрич во время обысков. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ходе обысков у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщают наши источники в СБУ.

Читайте также:

Подготовка к "автономии" украинских территорий

Он предусматривает переименование этих областей в так называемые края, широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи предателя Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.

Цинизм ситуации в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

документ об "автономии" Донбасса
Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE
документ об "автономии" Донбасса
Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE
документ об "автономии" Донбасса
Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE
документ об "автономии" Донбасса
Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE

Что известно

СБУ проводит обыски у народного депутата Украины Нестора Шуфрича. В это время он находился в своем доме в селе Козин Киевской области.

По нашим источникам его подозревают в государственной измене.

Также в сети появились фото с места обысков в доме нардепа Нестора Шуфрича. К нему сегодня, 15 сентября, пришли сотрудники СБУ.

Напомним, в Херсоне Служба безопасности Украины задержала враждебную корректировщицу, работавшую на депутата Госдумы РФ. Она обходила улицы и скрыто снимала базирование боевых подразделений украинских защитников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз