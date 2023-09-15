В ходе обысков у Шуфрича нашли документ об "автономии" Донбасса, — источники в СБУ

Нестор Шуфрич во время обысков. Фото: Новини.LIVE

В ходе обысков у нардепа Нестора Шуфрича сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщают наши источники в СБУ.

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Он предусматривает переименование этих областей в так называемые края, широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента. Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи предателя Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича.

Цинизм ситуации в том, что именно в июле 2014 года Шуфрич публично заявлял, что оба его сына пойдут воевать в АТО, если их призовут. А в это время готовил документы, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE

Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE

Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE

Документ об "автономии" Донбасса, который был найден у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE

Что известно

СБУ проводит обыски у народного депутата Украины Нестора Шуфрича. В это время он находился в своем доме в селе Козин Киевской области.

По нашим источникам его подозревают в государственной измене.

Также в сети появились фото с места обысков в доме нардепа Нестора Шуфрича. К нему сегодня, 15 сентября, пришли сотрудники СБУ.

Напомним, в Херсоне Служба безопасности Украины задержала враждебную корректировщицу, работавшую на депутата Госдумы РФ. Она обходила улицы и скрыто снимала базирование боевых подразделений украинских защитников.