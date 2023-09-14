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Працювала на депутата Держдуми РФ: у Херсоні затримали ворожу коригувальницю

14 вересня 2023 13:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Працювала на депутата Держдуми РФ: у Херсоні затримали ворожу коригувальницю
Працівник СБУ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Херсоні Служба безпеки України затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ. Вона обходила вулиці й приховано знімала базування бойових підрозділів українських захисників.

Про це повідомили в СБУ. 

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Правоохоронці з'ясували, що коригувальницею виявилась місцева жителька, яка на момент окупації підписалась на одну з соцмереж російського депутата. Вже після звільнення міста вона дистанційно запропонувала йому свою "допомогу" у коригуванні ворожих ударів по місцевих об’єктах Сил оборони України.

Вона обходила вулиці та знімала ворогу базування бойових підрозділів українських захисників. Всі ці дані вона пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. Надалі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона.

Відтак, влітку цього року вона скоригувала російський удар по місту із застосуванням реактивних систем залпового вогню. 

Затримання колаборантки

СБУ вдалося затримати кремлівську поплічницю, а під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

"Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми", — додали правоохоронці. 

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру колишньому депутату-зраднику Сергію Поліщуку, який заперечував існування України на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. За це ФСБ виплачувала йому гроші.

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