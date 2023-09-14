Работала на депутата Госдумы РФ: в Херсоне задержали вражескую корректировщицу

Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

В Херсоне Служба безопасности Украины задержала вражескую корректировщицу, работавшую на депутата Госдумы РФ. Она обходила улицы и скрыто снимала базирование боевых подразделений украинских защитников.

Об этом сообщили в СБУ.

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Правоохранители выяснили, что корректировщицей оказалась местная жительница, которая на момент оккупации подписалась на одну из соцсетей российского депутата. Уже после освобождения города она дистанционно предложила ему свою помощь в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.

Она обходила улицы и снимала врагу базирование боевых подразделений украинских защитников. Все эти данные она пересылала на интернет-ресурс Кастюкевича посредством текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона.

Летом этого года она скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

Задержание коллаборантки

СБУ удалось задержать кремлевскую приспешницу, а во время обыска у нее изъяли мобильный телефон с поличным в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

"Пока она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы", — добавили правоохранители.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему депутату-предателю Сергею Полищуку, отрицавшему существование Украины на ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой. За это ФСБ выплачивала ему деньги.