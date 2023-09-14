Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Работала на депутата Госдумы РФ: в Херсоне задержали вражескую корректировщицу arrow

Работала на депутата Госдумы РФ: в Херсоне задержали вражескую корректировщицу

14 сентября 2023 13:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Работала на депутата Госдумы РФ: в Херсоне задержали вражескую корректировщицу
Сотрудник СБУ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Херсоне Служба безопасности Украины задержала вражескую корректировщицу, работавшую на депутата Госдумы РФ. Она обходила улицы и скрыто снимала базирование боевых подразделений украинских защитников.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:

Что известно о деятельности предательницы

Правоохранители выяснили, что корректировщицей оказалась местная жительница, которая на момент оккупации подписалась на одну из соцсетей российского депутата. Уже после освобождения города она дистанционно предложила ему свою помощь в корректировке вражеских ударов по местным объектам Сил обороны Украины.

Она обходила улицы и снимала врагу базирование боевых подразделений украинских защитников. Все эти данные она пересылала на интернет-ресурс Кастюкевича посредством текстовой информации с привязкой к местности. В дальнейшем эти данные попадали в штаб Южного военного округа ВС РФ для подготовки обстрелов Херсона.

Летом этого года она скорректировала российский удар по городу с применением реактивных систем залпового огня.

Задержание коллаборантки

СБУ удалось задержать кремлевскую приспешницу, а во время обыска у нее изъяли мобильный телефон с поличным в пользу России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

"Пока она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы", — добавили правоохранители.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему депутату-предателю Сергею Полищуку, отрицавшему существование Украины на ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой. За это ФСБ выплачивала ему деньги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Подбитый "Минск": последствия ракетной атаки на Севастополь

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

08:47 Украинца обязали вернуть пенсию в бюджет: что стало причиной

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз