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СБУ оголосила підозру ексдепутату, який заперечував існування України на шоу Скабєєвої

11 вересня 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ оголосила підозру ексдепутату, який заперечував існування України на шоу Скабєєвої
Колишній український депутат-зрадник Сергій Поліщук. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру колишньому депутату-зраднику Сергію Поліщуку, який заперечував існування України на ток-шоу російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. За це ФСБ виплачувала йому гроші.

Про це повідомляє СБУ.

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Підозра ексдепутату-зраднику

"Служба безпеки зібрала докази державної зради з боку колишнього народного депутата України Сергія Поліщука, який переховується за кордоном. До початку повномасштабного вторгнення РФ він регулярно відвідував Москву для участі в ефірах російської пропагандистки Ольги Скабєєвої", — йдеться у повідомленні.

Під час виступів на ток-шоу під назвою "60 минут" Поліщук підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування України та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

СБУ встановила, що за вказані дії ексдепутат отримував грошову винагороду від представників РФ. Для замаскування "транзакції", її російські організатори проводили платіж через фінустанови третіх країн.

За наявними даними, колишній депутат координував свою підривну діяльність з представниками ФСБ, від яких отримував гроші за участь в телепроєктах РФ.

Поліщуку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

"Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Підозра екснардепу-зраднику Сергію Поліщуку
Підозра екснардепу. Фото: СБУ
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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Києві детективне агентство, яке "продавало" особисті дані про життя громадян. Зловмисникам загрожує до 6 років тюремного ув’язнення.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.

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