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СБУ объявила подозрение экс-депутату, который отрицал существование Украины на шоу Скабеевой

11 сентября 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила подозрение экс-депутату, который отрицал существование Украины на шоу Скабеевой
Бывший украинский депутат-предатель Сергей Полищук. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему депутату-предателю Сергею Полищуку, отрицавшему существование Украины на ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой. За это ФСБ выплачивала ему деньги.

Об этом сообщает СБУ.

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Подозрение экс-депутату-предателю

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны скрывающегося за рубежом бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука. До начала полномасштабного вторжения РФ он регулярно посещал Москву для участия в эфирах российской пропагандистки Ольги Скабеевой", — говорится в сообщении.

Во время выступлений на ток-шоу под названием "60 минут" Полищук поддерживал агрессивную политику Кремля, публично отрицал существование Украины и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.

СБУ установила, что за указанные действия экс-депутат получал денежное вознаграждение от представителей РФ. Для замаскирования "транзакции" ее российские организаторы проводили платеж через финучреждения третьих стран.

По имеющимся данным, бывший депутат координировал свою подрывную деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в телепроектах РФ.

Полищуку объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

"Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", — говорится в сообщении.

Подозрение экс-нардепу-предателю Сергею Полищуку
Подозрение экс-нардепу. Фото: СБУ
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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве детективное агентство, которое "продавало" личные данные о жизни граждан. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя  готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.

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