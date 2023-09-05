Фінансує війну РФ: СБУ повідомила про підозру російському олігарху Фрідману

Російський олігарх Михайло Фрідман. Фото: ТАСС

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману. Як відомо, він фінансує війну РФ в нашій країні.

Про це пише пресслужба СБУ.

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Гроші для виробництва зброї

Зазначається, що з початку повномасштабної військової агресії Росії він "влив" біля двох мільярдів рублів у декілька військових заводів РФ.

"Серед них — "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ", — йдеться у повідомленні.

Фрідман для того, аби фінансувати російські загарбницькі "проєкти", бере у використання активи фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп", який знаходиться під його контролем.

Чим ще займається підозрюваний

Крім того, олігарх використовує свої бізнесові ресурси, аби масово розповсюджувати сухпайки, одяг та іншу продукцію під торговим знаком "Армия России", яку постачають російським військовим на передову.

"Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті", — додали у повідомленні.

Також бізнесмен організував співпрацю свого телекомунікаційного підприємства з ФСБ. Завдяки чому він провів підконтрольний російській спецслужбі мобільний зв’язок на тимчасово окупованих областях України.

Покарання для олігарха

Спираючись на ці докази, слідчі СБУ повідомили Фрідману про підозру у "фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою".

"Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", — підсумували у пресслужбі СБУ.

Скриншот допису

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, який раніше був власником "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману. Він разом з іншими підозрюваними вивів в офшор понад 700 млн грн.