Вивів в офшор понад 700 млн гривень: російському олігарху повідомили про підозру

Ексвласник "Альфа-Банку" Михайло Фрідман. Фото: росЗМІ

Українські правоохоронці повідомили про підозру підсанкційному російському олігарху, який раніше був власником "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману. Він разом з іншими підозрюваними вивели в офшор понад 700 млн грн.

Про це пише пресслужба Нацполіції.

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"Для виведення коштів використалося кілька схем: виплата роялті за використання торгових знаків та виплата коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями. У межах даного кримінального провадження загалом підозру отримали дев’ять осіб, а на активи, загальною вартістю понад 14,4 млрд грн, накладено арешти. Наразі "Альфа-Банк" націоналізований та знаходиться у власності держави", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, завдяки одній із схем можна виводити кошти під виглядом виплати роялті, використовуючи торгові знаки, які раніше належали материнському банку в Росії.

Протягом трьох років фінансова установа України сплатила 1,4 млн грн. Вже у 2021 році ці торгові знаки було переоформлено на кіпрського нерезидента, якого контролює російський олігарх.

"Після чого величина ставки роялті для їх використання в Україні одразу збільшилася у понад 1200 разів і становила 16,4 млн дол. США. Менш ніж за рік використання цих знаків банк перерахував на адресу кіпрської компанії понад 261 млн грн", — пояснюють у повідомленні.

Крім того, використовувалася схема щодо виплати фінансів за фіктивними правочинами, які були укладені з офшорними компаніями.

"Суть таких правочинів полягала в тому, що офшорна компанія — материнська компанія "Альфа-банку" — викупила корпоративні права та перерахувала фантомній фірмі понад 460 млн грн. Проте, як з’ясували правоохоронці, дана фірма не мала в ані майна, ані вела жодної господарської діяльності. Майно та права, існували виключно на папері", — додали у пресслужбі.

Подробиці справи

Для того, щоб з'ясувати всі деталі злочинних дій та причетність до них російського олігарха, правоохоронці провели понад 300 слідчих дій, серед них:

обшуки,

допити десятків свідків,

різні дослідження та експертизи,

аналіз великого масиву інформації тощо.

Кого ще підозрюють у злочинних діях

Крім російського олігарха, було повідомлено про підозру ще 8 особам, а саме:

колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління банку,

трьом власникам офшорних компаній,

трьом директорам фіктивних підприємств.

Варто зауважити, що справу щодо трьох очільників "фіктарів" вже розглядають в суді.

"Окрім цього, були накладено арешти на суму понад 14,4 млрд грн — цінні папери, що знаходилися на рахунках банку, та товарні знаки, близько 900 об’єктів нерухомості. На даний час "Альфа-банк" націоналізований і знаходиться у власності держави, а арештовані активи передані в комерційне управління АРМА", — підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, у державному "Сенс Банку" може змінитися голова правління. Ймовірно, це станеться через проблеми зі здоровʼям чинного голови Дмитра Кузьміна та не надто переконливу роботу менеджменту.