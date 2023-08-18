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Вывел в оффшор более 700 млн гривен: российскому олигарху сообщили о подозрении

18 августа 2023 15:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вывел в оффшор более 700 млн гривен: российскому олигарху сообщили о подозрении
Экс-владелец "Альфа-Банка" Михаил Фридман. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, который ранее был владельцем "Альфа-Банка" Михаилу Фридману. Он вместе с другими подозреваемыми вывели в оффшор более 700 млн грн.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

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Схемы банкиров

"Для вывода средств использовалось несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с оффшорными компаниями. В рамках данного уголовного производства в целом подозрение получили девять человек, а на активы, общей стоимостью свыше 14,4 млрд грн, наложены аресты. В настоящее время "Альфа-Банк" национализирован и находится в собственности государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря одной из схем можно выводить средства под видом выплаты роялти, используя торговые знаки, ранее принадлежавшие материнскому банку в России.

В течении трех лет финансовое учреждение Украины заплатило 1,4 млн грн. Уже в 2021 году эти торговые знаки были переоформлены на кипрского нерезидента, контролируемого российским олигархом.

"После чего величина ставки роялти для их использования в Украине сразу увеличилась более чем в 1200 раз и составила 16,4 млн долл. США. Менее чем за год использования этих знаков банк перечислил в адрес кипрской компании более 261 млн грн", — объясняют в сообщении.

Кроме того, использовалась схема выплаты финансов по фиктивным сделкам, которые были заключены с оффшорными компаниями.

"Суть таких сделок заключалась в том, что оффшорная компания — материнская компания "Альфа-банка" — выкупила корпоративные права и перечислила фантомной фирме более 460 млн грн. Однако, как выяснили правоохранители, данная фирма не имела ни имущества, ни вела никакой хозяйственной деятельности. Имущество и права существовали исключительно на бумаге", — добавили в пресс-службе.

Подробности дела

Чтобы выяснить все детали преступных действий и причастность к ним российского олигарха, правоохранители провели более 300 следственных действий, среди них:

  • обыски,
  • допросы десятков свидетелей,
  • различные исследования и экспертизы,
  • анализ большого массива информации и т.п.

Кого еще подозревают в преступных действиях

Кроме российского олигарха, было сообщено о подозрении еще 8 лицам, а именно:

  • бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка,
  • трем владельцам оффшорных компаний,
  • трем директорам фиктивных предприятий.

Следует отметить, что дело в отношении трех руководителей "фикторов" уже рассматривают в суде.

"Кроме этого, были наложены аресты на сумму свыше 14,4 млрд грн — находившиеся на счетах банка ценные бумаги и товарные знаки около 900 объектов недвижимости. В настоящее время "Альфа-банк" национализирован и находится в собственности государства, а арестованные активы переданы в коммерческое управление АРМА", — подытожили в сообщении.

Напомним, в государственном "Сенс Банке" может смениться председатель правления. Вероятно, это произойдет из-за проблем со здоровьем действующего председателя Дмитрия Кузьмина и не слишком убедительной работы менеджмента.

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