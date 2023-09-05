Финансирует войну РФ: СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Фридману

Российский олигарх Михаил Фридман. Фото: ТАСС

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Как известно, он финансирует войну РФ в нашей стране.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Деньги для производства оружия

Отмечается, что с начала полномасштабной военной агрессии России он "влил" около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов РФ.

"Среди них — "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ", — говорится в сообщении.

Фридман, для того чтобы финансировать российские захватнические "проекты", берет в использование активы финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп", который находится под его контролем.

Чем еще занимается подозреваемый

Кроме того, олигарх использует свои бизнес-ресурсы, чтобы массово распространять сухпайки, одежду и другую продукцию под торговым знаком "Армия России", поставляемая российским военным на передовую.

"Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд воюющих в Украине оккупационных группировок РФ. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизнь и здоровье российских захватчиков на фронте", — добавили в сообщении.

Также бизнесмен организовал сотрудничество своего телекоммуникационного предприятия с ФСБ. Благодаря чему он провел подконтрольную российской спецслужбе мобильную связь на временно оккупированных областях Украины.

Наказание для олигарха

Опираясь на эти доказательства, следователи СБУ сообщили Фридману о подозрении в "финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

"Пока подозреваемый скрывается от правосудия за границей. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — подытожили в пресс-службе СБУ.

Скриншот сообщения

Напомним, ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении подсанкционному российскому олигарху, ранее являвшемуся владельцем "Альфа-Банка" Михаилу Фридману. Он вместе с другими подозреваемыми вывели в оффшор более 700 млн грн.