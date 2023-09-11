У Києві викрили детективів, які "торгували" даними про особисте життя українців
Служба безпеки України викрила у Києві детективне агентство, яке "продавало" особисті дані про життя громадян. Зловмисникам загрожує до 6 років тюремного ув’язнення.
Про це повідомляє СБУ.
Затримання "детективів"
"Кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР викрили у Києві детективне агентство, яке "торгувало" інформацією із закритих баз даних правоохоронних органів України і незаконно стежило за громадянами", — йдеться у повідомленні.
Організатором протиправної діяльності виявився колишній посадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг.
Під прикриттям легального бізнесу зловмисник виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів країни.
У СБУ розповіли, що серед таких відомостей були адреси проживання, номери авто та мобільних телефонів громадян, а також інформація про перетин державного кордону.
Середня вартість одного "досьє" становила 200 доларів. Сума залежала від обсягу інформації.
"Для отримання персональних даних "детектив" залучив свого знайомого — діючого посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу", — йдеться у повідомленні.
Власник агентства також приймав замовлення на негласне стеження за людьми. Оплату за свої "послуги" він отримував на банківську картку свого родича.
Як покарають зловмисників
"Детективу" оголосили підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).
Його спільника, який працював в поліції, відсторонили від служби. Він підозрюється за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 6 років тюремного ув’язнення", — додали в СБУ.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.