У Києві викрили детективів, які "торгували" даними про особисте життя українців

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила у Києві детективне агентство, яке "продавало" особисті дані про життя громадян. Зловмисникам загрожує до 6 років тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання "детективів"

"Кіберфахівці Служби безпеки спільно з ДБР викрили у Києві детективне агентство, яке "торгувало" інформацією із закритих баз даних правоохоронних органів України і незаконно стежило за громадянами", — йдеться у повідомленні.

Організатором протиправної діяльності виявився колишній посадовець розформованої міліції. У 2009 році він звільнився зі служби та заснував власну агенцію з надання детективних послуг.

Під прикриттям легального бізнесу зловмисник виконував замовлення своїх клієнтів щодо збору конфіденційної інформації на мешканців різних регіонів країни.

Листування фігуранта з "клієнтом". Фото: СБУ

Листування фігуранта з "клієнтом". Фото: СБУ

У СБУ розповіли, що серед таких відомостей були адреси проживання, номери авто та мобільних телефонів громадян, а також інформація про перетин державного кордону.

Листування фігуранта з "клієнтом". Фото: СБУ

Листування фігуранта з "клієнтом". Фото: СБУ

Середня вартість одного "досьє" становила 200 доларів. Сума залежала від обсягу інформації.

"Для отримання персональних даних "детектив" залучив свого знайомого — діючого посадовця Національної поліції, який мав доступ до інформаційних баз правоохоронного органу", — йдеться у повідомленні.

Інформаційна база правоохоронного органу. Фото: СБУ

Власник агентства також приймав замовлення на негласне стеження за людьми. Оплату за свої "послуги" він отримував на банківську картку свого родича.

Як покарають зловмисників

"Детективу" оголосили підозру за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Його спільника, який працював в поліції, відсторонили від служби. Він підозрюється за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: СБУ

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 6 років тюремного ув’язнення", — додали в СБУ.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.