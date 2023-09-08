На Буковині затримали бізнесмена, який хотів підкупити офіцера СБУ

СБУ затримує підприємця на Буковині. Фото: СБУ

У Чернівцях затримано будівельного підприємця, який намагався дати хабар співробітнику Служби безпеки України. Порушнику загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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За наслідками розслідування з'ясувалося, що фірма, якою керував обвинувачений, виконувала будівельні завдання на території одного з військових об'єктів регіону.

Щоб отримати доступ до закритого об'єкта, робітникам необхідно було проходити контрольні процедури, контроль за якими здійснювалася Службою безпеки України.

Проте керівник фірми вирішив спростити доступ свого персоналу на об'єкт, минаючи встановлені перевірки.

Як розв'язання цього питання бізнесмен запропонував 5 тисяч доларів представнику місцевого офісу української безпеки. Отримавши таку пропозицію, співробітник спецслужби негайно повідомив своїх начальників.

Ця інформація стала основою для документування незаконних дій обвинуваченого, що спричинило його арешт у момент спроби вручення хабаря. Йому було пред'явлено звинувачення, пов'язані зі спробою дати хабар посадовцю.

Доказ проти підприємця на Буковині. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у Львівській області поліцейські затримали адвоката під час отримання хабаря. Чоловік за 1500 доларів обіцяв вплинути на суд щодо ухвалення рішення про непритягнення клієнта до відповідальності за керування у стані сп'яніння.