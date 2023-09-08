На Буковине задержали бизнесмена, который хотел подкупить офицера СБУ
В Черновцах задержали строительного предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Нарушителю грозит до восьми лет тюремного заключения.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно про нарушение предпринимателя
По результатам расследования выяснилось, что фирма, которой руководил обвиняемый, выполняла строительные задания на территории одного из военных объектов региона.
Чтобы получить доступ к закрытому объекту, рабочим было необходимо проходить контрольные процедуры, контроль за которыми осуществлялась Службой безопасности Украины.
Тем не менее руководитель фирмы решил упростить доступ своего персонала на объект, минуя установленные проверки.
В качестве решения данного вопроса бизнесмен предложил 5 тысяч долларов представителю местного офиса украинской безопасности. Получив такое предложение, сотрудник спецслужбы незамедлительно уведомил своих начальников.
Данная информация стала основой для документирования незаконных действий обвиняемого, что привело к его аресту в момент попытки вручения взятки. Ему были предъявлены обвинения, связанные с попыткой дачи взятки должностному лицу.
Напомним, что во Львовской области полицейские задержали адвоката во время получения взятки. Мужчина за 1500 долларов обещал повлиять на суд относительно принятия решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения.