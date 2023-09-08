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На Буковине задержали бизнесмена, который хотел подкупить офицера СБУ

8 сентября 2023 13:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Буковине задержали бизнесмена, который хотел подкупить офицера СБУ
СБУ задерживает предпринимателя на Буковине. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Черновцах задержали строительного предпринимателя, который пытался дать взятку сотруднику Службы безопасности Украины. Нарушителю грозит до восьми лет тюремного заключения.

Об этом сообщает СБУ.

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По результатам расследования выяснилось, что фирма, которой руководил обвиняемый, выполняла строительные задания на территории одного из военных объектов региона.

Чтобы получить доступ к закрытому объекту, рабочим было необходимо проходить контрольные процедуры, контроль за которыми осуществлялась Службой безопасности Украины.

Тем не менее руководитель фирмы решил упростить доступ своего персонала на объект, минуя установленные проверки.

В качестве решения данного вопроса бизнесмен предложил 5 тысяч долларов представителю местного офиса украинской безопасности. Получив такое предложение, сотрудник спецслужбы незамедлительно уведомил своих начальников.

Данная информация стала основой для документирования незаконных действий обвиняемого, что привело к его аресту в момент попытки вручения взятки. Ему были предъявлены обвинения, связанные с попыткой дачи взятки должностному лицу.

Улика против предпринимателя на Буковине
Улика против предпринимателя на Буковине. Фото: СБУ

Напомним, что во Львовской области полицейские задержали адвоката во время получения взятки. Мужчина за 1500 долларов обещал повлиять на суд относительно принятия решения о непривлечении клиента к ответственности за управление в состоянии опьянения.

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