Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Киеве разоблачили детективов, которые "торговали" данными о личной жизни украинцев arrow

В Киеве разоблачили детективов, которые "торговали" данными о личной жизни украинцев

11 сентября 2023 15:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве разоблачили детективов, которые "торговали" данными о личной жизни украинцев
Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве детективное агентство, которое "продавало" личные данные о жизни граждан. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Задержание "детективов"

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с ГБР разоблачили в Киеве детективное агентство, которое "торговало" информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами", — говорится в сообщении.

Организатором противоправной деятельности оказался бывший чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

Под прикрытием легального бизнеса злоумышленник выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов страны.

Переписка правонарушителя, продававшего данные украинцев, с "клиентом"
Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ
Переписка правонарушителя, продававшего данные украинцев, с "клиентом"
Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ

В СБУ рассказали, что среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также информация о пересечении государственной границы.

Переписка правонарушителя, продававшего данные украинцев, с "клиентом"
Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ
Переписка правонарушителя, продававшего данные украинцев, с "клиентом"
Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ

Средняя стоимость одного "досье" составляла 200 долларов. Сумма зависела от объема информации.

"Для получения персональных данных "детектив" привлек своего знакомого — действующего чиновника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

Информационный рынок правоохранительного органа
Информационная база правоохранительного органа. Фото: СБУ

Владелец агентства также принимал заказы на негласную слежку за людьми. Оплату за свои "услуги" он получал на банковскую карту своего родственника.

Как накажут злоумышленников

"Детективу" объявили подозрение по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Его сообщника, работавшего в полиции, отстранили от службы. Он подозревается по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

null
Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения", — добавили в СБУ.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз