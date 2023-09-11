В Киеве разоблачили детективов, которые "торговали" данными о личной жизни украинцев

Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве детективное агентство, которое "продавало" личные данные о жизни граждан. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Задержание "детективов"

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с ГБР разоблачили в Киеве детективное агентство, которое "торговало" информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами", — говорится в сообщении.

Организатором противоправной деятельности оказался бывший чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

Под прикрытием легального бизнеса злоумышленник выполнял заказы своих клиентов по сбору конфиденциальной информации на жителей разных регионов страны.

Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ

Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ

В СБУ рассказали, что среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также информация о пересечении государственной границы.

Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ

Переписка фигуранта с "клиентом". Фото: СБУ

Средняя стоимость одного "досье" составляла 200 долларов. Сумма зависела от объема информации.

"Для получения персональных данных "детектив" привлек своего знакомого — действующего чиновника Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

Информационная база правоохранительного органа. Фото: СБУ

Владелец агентства также принимал заказы на негласную слежку за людьми. Оплату за свои "услуги" он получал на банковскую карту своего родственника.

Как накажут злоумышленников

"Детективу" объявили подозрение по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Его сообщника, работавшего в полиции, отстранили от службы. Он подозревается по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Правоохранители и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения", — добавили в СБУ.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.