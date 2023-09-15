Георгіївські стрічки, двоголові орли та кітелі: з'явилися фото з обшуків у Шуфрича

Обшуки у нардепа Нестора Шуфрича. Фото: Инсайдер UA

У мережі з'явивилися фото з місця обшуків у будинку нардепа Нестора Шуфрича. До нього сьогодні, 15 вересня, навідалися співробітники СБУ.

Відповідні світлини публікує телеграм-канал "Инсайдер UA".

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"Класичний набір ватника: колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордени та кітелі. Виявляється, що Шуфрич є ще й шановним "Полководцем Перемоги" і "Ветераном Збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні.

Речі, які знайшли у нардепа Шуфрича під час обшуків. Фото: Инсайдер UA

Речі, які знайшли у нардепа Шуфрича під час обшуків. Фото: Инсайдер UA

Речі, які знайшли у нардепа Шуфрича під час обшуків. Фото: Инсайдер UA

Речі, які знайшли у нардепа Шуфрича під час обшуків. Фото: Инсайдер UA

Речі, які знайшли у нардепа Шуфрича під час обшуків. Фото: Инсайдер UA

Що відомо про обшуки

СБУ проводить обшуки у народного депутата України Нестора Шуфрича. Під час цього він перебував у своєму будинку в селі Козин, що на Київщині.

За нашими джерелами, його підозрюють у державній зраді.

Нагадаємо, у столиці місцеві депутати хочуть оголосити недовіру головам державних адміністрацій Києва. Відповідний проєкт уже зареєстровано.