Георгіївські стрічки, двоголові орли та кітелі: з'явилися фото з обшуків у Шуфрича
У мережі з'явивилися фото з місця обшуків у будинку нардепа Нестора Шуфрича. До нього сьогодні, 15 вересня, навідалися співробітники СБУ.
Відповідні світлини публікує телеграм-канал "Инсайдер UA".
Що знайшла СБУ
"Класичний набір ватника: колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордени та кітелі. Виявляється, що Шуфрич є ще й шановним "Полководцем Перемоги" і "Ветераном Збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про обшуки
СБУ проводить обшуки у народного депутата України Нестора Шуфрича. Під час цього він перебував у своєму будинку в селі Козин, що на Київщині.
За нашими джерелами, його підозрюють у державній зраді.
Нагадаємо, у столиці місцеві депутати хочуть оголосити недовіру головам державних адміністрацій Києва. Відповідний проєкт уже зареєстровано.