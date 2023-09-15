Георгиевские ленты, двуглавые орлы и кители: появились фото из обысков у Шуфрича

Обыски у нардепа Нестора Шуфрича. Фото: Инсайдер UA

В сети появились фото с места обысков в доме нардепа Нестора Шуфрича. К нему сегодня, 15 сентября, пришли сотрудники СБУ.

Фотографии публикует телеграмм-канал "Инсайдер UA".

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"Классический набор ватника: колорадские ленты, медальки, двуглавые орлы, ордена и кители. Оказывается, Шуфрич является еще и уважаемым "Полководцем Победы" и "Ветераном Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Вещи, найденные у нардепа Шуфрича во время обысков. Фото: Инсайдер UA

Вещи, найденные у нардепа Шуфрича во время обысков. Фото: Инсайдер UA

Вещи, найденные у нардепа Шуфрича во время обысков. Фото: Инсайдер UA

Вещи, найденные у нардепа Шуфрича во время обысков. Фото: Инсайдер UA

Вещи, найденные у нардепа Шуфрича во время обысков. Фото: Инсайдер UA

Что известно об обысках

СБУ проводит обыски у народного депутата Украины Нестора Шуфрича. Во время этого он находился в своем доме в селе Козин Киевской области.

По нашим источникам его подозревают в государственной измене.

Напомним, в столице местные депутаты хотят объявить недоверие главам государственных администраций Киева. Соответствующий проект уже зарегистрирован.