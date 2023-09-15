Шуфрича підозрюють у державній зраді, але поки не затримали, — джерела в СБУ

Нардеп Нестор Шуфрич. Фото: пресслужба Верховної Ради

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Нестора Шуфрича. Сталося це сьогодні, 15 вересня.

Як повідомляють наші джерела, його підозрюють у державній зраді.

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Співпраця із Сівковичем

Виявляється, Нестор не тільки регулярно отримував по голові в парламентських бійках, але й тісно працював із фсбшником і екснардепом Володимиром Сівковичем. Тим самим, який з московського офісу координував роботу російської агентури в Україні.

Що ще відомо про справу

Нагадаємо, саме Сівкович курував роботу колишнього начальника кримського главку СБУ Кулініча, якого особисто теперішній голова СБУ Василь Малюк затримував минулого року.

Очевидно, за завданням Сівковича, Шуфрич був одним з рупорів Кремля в Україні. Наприклад, розповідав, що наша держава — штучне утворення. Тепер у нього буде більше часу почитати за ґратами нормальну історичну літературу.

Чекаємо деталі від СБУ.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, СБУ прийшла з обшуками до Шуфрича в його будинок. Він живе в селі Козин, що на Київщині.