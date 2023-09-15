Шуфрича подозревают в государственной измене, но пока не задержали, — источники в СБУ
СБУ пришла с обысками к нардепу Нестору Шуфричу. Случилось это сегодня, 15 сентября.
Как сообщают наши источники, его подозревают в государственной измене.
Сотрудничество с Сивковичем
Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экснардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине.
Что еще известно о деле
Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично нынешний глава СБУ Василий Малюк задерживал в прошлом году.
Очевидно, по заданию Сивковича, Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство —искусственное образование. Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу.
Ждем детали от СБУ.
Напомним, сегодня, 15 сентября, СБУ пришла с обысками к Шуфричу в его дом. Он живет в селе Козин, что в Киевской области.