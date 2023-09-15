Шуфрича подозревают в государственной измене, но пока не задержали, — источники в СБУ

Нардеп Нестор Шуфрич. Фото: пресс-служба Верховной Рады

СБУ пришла с обысками к нардепу Нестору Шуфричу. Случилось это сегодня, 15 сентября.

Как сообщают наши источники, его подозревают в государственной измене.

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Сотрудничество с Сивковичем

Оказывается, Нестор не только регулярно получал по голове в парламентских драках, но и тесно работал с фсбшником и экснардепом Владимиром Сивковичем. Тем самым, который из московского офиса координировал работу российской агентуры в Украине.

Что еще известно о деле

Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично нынешний глава СБУ Василий Малюк задерживал в прошлом году.

Очевидно, по заданию Сивковича, Шуфрич был одним из рупоров Кремля в Украине. Например, рассказывал, что наше государство —искусственное образование. Теперь у него будет больше времени почитать за решеткой нормальную историческую литературу.

Ждем детали от СБУ.

Напомним, сегодня, 15 сентября, СБУ пришла с обысками к Шуфричу в его дом. Он живет в селе Козин, что в Киевской области.