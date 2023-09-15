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СБУ затримала нардепа Шуфрича: що відомо

15 вересня 2023 08:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
СБУ затримала нардепа Шуфрича: що відомо
Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

СБУ затримала народного депутата України Нестора Шуфрича. Він перебував у своєму будинку в селі Козин, що на Київщині. 

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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За його словами, сьогодні, 15 вересня, по справі політика проходить понад 50 обшуків.

Справа Шуфрича

"Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створений співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російський пропаганди та просування антиукраїнської політики. Йому інкримінується державна зрада", — наголосив Бутусов.

"Проросійська діяльність" політиків

Журналіст зауважив, що Шуфрич досі був нардепом та отримував кошти від звичайних українців, які платять податки.

"(Шуфрич. — Ред.) є головою комітету Верховної Ради, він завжди голосує як скаже влада. Але я вітаю, що СБУ та президент В. Зеленський проявили політичну волю та звернули увагу на масштабну проросійську діяльність великої кількості українських державних діячів вищого рангу. Сподіваюсь, що президент Зеленський та СБУ будуть діяти рішуче, на усе майно та рахунки Шуфрича та близьких осіб буде накладений арешт", — додав журналіст.

Агенти ФСБ в Україні

Бутусов зазначив, що в "ешелонах української влади" є ще багато агентів ФСБ РФ. Зокрема, за його словами, ним може бути і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Нагадаю, що особистий помічник Сівковича — "Слуга народу" Данило Гетманцев зараз є творцем найбільшої корупційної схеми — блокування податкових накладних. Виглядає логічно, що поява Гетманцева на високих посадах у Слузі народу — це результат ще однієї спецоперації ФСБ РФ. Я писав про багатьох агентів ФСБ РФ у вищих ешелонах української влади, і по кожному фігуранту з часом інформація повністю підтверджується", — підсумував він. 

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