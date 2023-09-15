СБУ задержала нардепа Шуфрича: что известно

Фото: СБУ

СБУ задержала народного депутата Украины Нестора Шуфрича. Он находился в своем доме в селе Козин Киевской области.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

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По его словам, сегодня, 15 сентября, по делу политика проходит более 50-ти обысков.

Дело Шуфрича

"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем. По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики. Ему инкриминируется" , – подчеркнул Бутусов.

"Пророссийская деятельность" политиков

Журналист отметил, что Шуфрич до сих пор был нардепом и получал средства от обычных украинцев, платящих налоги.

"(Шуфрич. - Ред.) является главой комитета Верховной Рады, он всегда голосует как скажет власть. Но я поздравляю, что СБУ и президент В. Зеленский проявили политическую волю и обратили внимание на масштабную пророссийскую деятельность большого количества украинских государственных деятелей высшего ранга. Надеюсь, что президент Зеленский и СБУ будут действовать решительно, на все имущество и счета Шуфрича и близких будут наложены аресты» , — добавил журналист.

Агенты ФСБ в Украине

Бутусов отметил, что в "эшелонах украинских властей" есть еще многие агенты ФСБ РФ. В частности, по его словам, им может быть и председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Напомню, что личный помощник Сивковича - "Слуга народа" Даниил Гетманцев сейчас является создателем крупнейшей коррупционной схемы - блокирование налоговых накладных. Выглядит логично, что появление Гетманцева на высоких должностях в Слуге народа - это результат еще одной спецоперации ФСБ РФ". агентов ФСБ РФ в высших эшелонах украинской власти, и по каждому фигуранту со временем информация полностью подтверждается" , - подытожил он.

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