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Під час обшуків у Шуфрича знайшли документ про "автономію" Донбасу, — джерела в СБУ

15 вересня 2023 14:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Під час обшуків у Шуфрича знайшли документ про "автономію" Донбасу, — джерела в СБУ
Нестор Шуфрич під час обшуків. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Під час сьогоднішніх обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляють наші джерела в СБУ. 

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Він передбачає перейменування цих областей у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.

Цинізм ситуації у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України.

документ про "автономію" Донбасу
Документ про "автономію" Донбасу, який знайшли у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE
документ про "автономію" Донбасу
Документ про "автономію" Донбасу, який знайшли у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE
документ про "автономію" Донбасу
Документ про "автономію" Донбасу, який знайшли у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE
документ про "автономію" Донбасу
Документ про "автономію" Донбасу, який знайшли у Шуфрича. Фото: Новини.LIVE

Що відомо 

СБУ проводить обшуки у народного депутата України Нестора Шуфрича. Під час цього він перебував у своєму будинку в селі Козин, що на Київщині.

За нашими джерелами, його підозрюють у державній зраді.

Також у мережі з'явивилися фото з місця обшуків у будинку нардепа Нестора Шуфрича. До нього сьогодні, 15 вересня, навідалися співробітники СБУ. 

Нагадаємо, у Херсоні Служба безпеки України затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ. Вона обходила вулиці й приховано знімала базування бойових підрозділів українських захисників.

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