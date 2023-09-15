Під час обшуків у Шуфрича знайшли документ про "автономію" Донбасу, — джерела в СБУ
Під час сьогоднішніх обшуків у нардепа Нестора Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляють наші джерела в СБУ.
Підготовка до "автономії" українських територій
Він передбачає перейменування цих областей у так звані "краї", широку автономію, проведення виборів, формування окремого уряду та парламенту. Під документом, датованим липнем 2014 року, стоять підписи зрадника Віктора Медведчука та самого Шуфрича.
Цинізм ситуації у тому, що саме в липні 2014 року Шуфрич публічно заявляв, що обидва його сини підуть воювати в АТО, якщо їх призвуть. А в цей час готував документи, які підривали суверенітет та територіальну цілісність України.
Що відомо
СБУ проводить обшуки у народного депутата України Нестора Шуфрича. Під час цього він перебував у своєму будинку в селі Козин, що на Київщині.
За нашими джерелами, його підозрюють у державній зраді.
Також у мережі з'явивилися фото з місця обшуків у будинку нардепа Нестора Шуфрича. До нього сьогодні, 15 вересня, навідалися співробітники СБУ.
Нагадаємо, у Херсоні Служба безпеки України затримала ворожу коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ. Вона обходила вулиці й приховано знімала базування бойових підрозділів українських захисників.