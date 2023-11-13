Дубинский прибыл в суд для избрания меры пресечения

Александр Дубинский перед судебным заседанием. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Народный депутат Украины Александр Дубинский уже прибыл в суд, где ему будут избирать меру пресечения. В этом он обвинил Офис Президента.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Вы все сами сможете ознакомиться с очередным сфабрикованным генеральной прокуратурой уголовным делом по приказу Офиса Президента", — отметил он.

По его словам, у него уже отобрали пятый телефон. Сегодня во время обысков у Дубинского изъяли ноутбук.

Александр Дубинский перед судебным заседанием. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

"Я считаю, что это все является прямой калькой с путинского режима, когда человеку, который говорит правду о власти, создают максимально некомфортные условия для жизни для того, чтобы он молчал. Больше никаких целей я для этого не вижу", — добавил Дубинский.

Александр Дубинский перед судебным заседанием. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Нардеп заявил журналистам, что никуда не прячется, ведь он ни в чем не виноват.

По словам нашего журналиста, заседание будет в закрытом формате.

В чем подозревают нардепа

Александр Дубинский сообщен о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансирует Российская Федерация. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.

Также Александру Дубинскому по материалам ГБР вручили протокол. Он касается административного нарушения, связанного с коррупцией.

Кроме того, нардепа подозревают в организации схемы для уклонистов.

Напомним, сегодня, 13 ноября, ГБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.