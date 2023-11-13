Дубинский прибыл в суд для избрания меры пресечения
Народный депутат Украины Александр Дубинский уже прибыл в суд, где ему будут избирать меру пресечения. В этом он обвинил Офис Президента.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Что говорит Дубинский
"Вы все сами сможете ознакомиться с очередным сфабрикованным генеральной прокуратурой уголовным делом по приказу Офиса Президента", — отметил он.
По его словам, у него уже отобрали пятый телефон. Сегодня во время обысков у Дубинского изъяли ноутбук.
"Я считаю, что это все является прямой калькой с путинского режима, когда человеку, который говорит правду о власти, создают максимально некомфортные условия для жизни для того, чтобы он молчал. Больше никаких целей я для этого не вижу", — добавил Дубинский.
Нардеп заявил журналистам, что никуда не прячется, ведь он ни в чем не виноват.
По словам нашего журналиста, заседание будет в закрытом формате.
В чем подозревают нардепа
Александр Дубинский сообщен о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансирует Российская Федерация. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.
Также Александру Дубинскому по материалам ГБР вручили протокол. Он касается административного нарушения, связанного с коррупцией.
Кроме того, нардепа подозревают в организации схемы для уклонистов.
Напомним, сегодня, 13 ноября, ГБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому. Обыски проводятся по делу преступной организации, которую он создал, чтобы дискредитировать имидж нашего государства на международной арене.
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