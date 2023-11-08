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Дубінському вручили протокол про корупцію

8 листопада 2023 12:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Дубінському вручили протокол про корупцію
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Facebook/Дубінський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Народному депутату Олександру Дубінському за матеріалами ДБР вручили протокол. Він стосується адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією. 

Про це повідомляє ДБР.

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Дубінському вручили протокол про корупцію

"За матеріалами ДБР працівники Національного агентства з питань запобігання корупції вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією", — йдеться у повідомленні.

У серпні та жовтні цього року нардеп, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до Державного бюро розслідувань з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

У своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

"Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією", — зазначили в Бюро.

Так, своїми діями народний депутат порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Нагадаємо, що 6 листопада Печерський райсуд Києва обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Депутату призначили цілодобовий домашній арешт у справі про сприяння незаконному перетину кордону для ухилянтів.

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