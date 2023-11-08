Дубинскому вручили протокол о коррупции

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Facebook/Дубинский

Народному депутату Александру Дубинскому по материалам ГБР вручили протокол. Он касается административного нарушения, связанного с коррупцией.

Об этом сообщает ГБР.

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"По материалам ГБР работники Национального агентства по предотвращению коррупции вручили действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией", — говорится в сообщении.

В августе и октябре этого года нардеп, реализуя свои полномочия, обратился в Министерство здравоохранения Украины и в Государственное бюро расследований с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

В своих обращениях он интересовался рассмотрением вопроса выдачи ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом. Также он пытался давить на следствие, требуя проводить проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает как подозреваемый.

"Полученные от Государственного бюро расследований доказательства стали достаточными для составления НАПК протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией", — отметили в Бюро.

Так, своими действиями народный депутат нарушил требования п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (не совершать и не принимать решений в условиях реального конфликта интересов), за что ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Напомним, что 6 ноября Печерский райсуд Киева избирал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Депутату назначили круглосуточный домашний арест по делу о содействии незаконному пересечению границы уклонистам.