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Дубінський прокоментував інформацію про обшуки, з якими до нього прийшли правоохоронці

1 листопада 2023 09:33
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Дубінський прокоментував інформацію про обшуки, з якими до нього прийшли правоохоронці
Нардеп Олександр Дубінський. Фото: ukranews
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні до нардепа Олександра Дубінського знову прийшли правоохоронці з обшуками щодо причетності до організації незаконних виїздів через кордон України. Однак сам депутат різко відреагував на такі новини. 

Відповідне відео він опублікував у соцмережах. 

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Обшуки у Дубінського 

Сьогодні зранку з'явилася інформація про те, що до народного депутата Дубінського прийшли з обшуками співробітники ДБР та СБУ. Правоохоронці перевіряють можливу причетність депутата до організації незаконного переправлення людей через держкордон України у змові з іншими.

Сам Дубінський незадовго відреагував на чутки про обшуки.

"Я, звичайно, розумію, що Володимир Олександрович (Зеленський. — Ред.) хоче знайти втрачені 20% довіри українців. Але спішу повідомити, що довіри до Зеленського в мене немає… Тому обшуки мають проходити в тих, хто з допомогою Зеленського організував масштабну в умовах війни корупцію", — заявив він. 

Нагадаємо, у серпні нардепу Олександру Дубінському оголосили підозру. Його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування.

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