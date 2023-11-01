Дубинский прокомментировал информацию об обысках, с которыми к нему пришли правоохранители

Нардеп Александр Дубинский. Фото: ukranews

Сегодня к нардепу Александру Дубинскому снова пришли правоохранители с обысками по причастности к организации незаконных выездов через границу Украины. Однако сам депутат резко отреагировал на подобные новости.

Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.

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Обыски у Дубинского

Сегодня утром появилась информация о том, что к народному депутату Дубинскому пришли с обысками сотрудники ГБР и СБУ. Правоохранители проверяют возможную причастность депутата к организации незаконной переправки людей через госграницу Украины в сговоре с другими.

Сам Дубинский незадолго отреагировал на слухи об обысках.

"Я, конечно, понимаю, что Владимир Александрович (Зеленский. — Ред.) хочет найти потерянные 20% доверия украинцев. Но спешу сообщить, что доверия к Зеленскому у меня нет… Поэтому обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского организовал масштабную в условиях войны коррупцию", — заявил он.

Напомним, в августе нардепу Александру Дубинскому объявили подозрение. Его подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы на лечение.