Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE

Печерський райсуд Києва обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Депутату призначили цілодобовий домашній арешт у справі про сприяння незаконному перетину кордону для ухилянтів.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Запобіжний захід для Дубінського

Нардепу Олександру Дубінському суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт без заборони використання соціальних мереж.

Його підозрюють у причетності до схеми виїзду ухилянтів через кордон, зокрема, на підставі клопотання громадської організації "Медіаоборона". Прокурори просять цілодобовий домашній арешт, водночас троє людей готові взяти депутати на поруки, однак суд таке рішення не підтримав.

"Влада усіляко намагається визнати ГО "Медіаоборона" фіктивною, однак вона такою не є", — сказав Дубінський в залі суду.

Також депутат вважає справу проти себе сфальсифікованою.

Нагадаємо, в пресі з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, на якого накладено санкції США та України, виїхав на відпочинок за кордон під час чинного воєнного стану.

Хоча він визнав, що справді залишив країну, він стверджує, що це було необхідно для того, щоби супроводити свого хворого батька на лікування. Проте у соціальних мережах з'явилися знімки, на яких, як передбачається, зображено Дубінського. На фотографіях знято нардепа з дівчиною, і вони, можливо, відпочивали в Барселоні.