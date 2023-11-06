Суд у Києві обирає запобіжний захід Дубінському

Нардеп Олександр Дубінський в залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Києві розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Олександру Дубінському. Прокуратура вимагає не лише цілодобовий домашній арешт для нього, а й заборонити публікувати відео у соцмережах.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE в залі суду.

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Запобіжний захід для Дубінського

Сьогодні у Києві проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Олександру Дубінському. Окрім цілодобового домашнього арешту, прокурори просять заборонити йому проводити прямі трансляції та публікувати відео у соціальних мережах.

Сам Дубінський заявив, що це і є справжня мета обрання йому запобіжного заходу.

"Основна мета запобіжного заходу — це забезпечити не критику мною Офісу президента в умовах війни та пограбування бюджету України. Зараз ми стаємо свідками заборони народному депутату його права на критику влади через поширення моєї думки через різні соціальні платформи", — заявив Дубинський.

Олександр Дубінський у залі суду. Фото: Новини.LIVE

Скандал із Дубінським

Нещодавно в пресі з'явилися повідомлення про те, що народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, на якого накладено санкції США та України, виїхав на відпочинок за кордон під час чинного воєнного стану.

Хоча він визнав, що справді залишив країну, він стверджує, що це було необхідно для того, щоби супроводити свого хворого батька на лікування. Проте у соціальних мережах з'явилися знімки, на яких, як передбачається, зображено Дубінського. На фотографіях знято нардепа з дівчиною, і вони, можливо, відпочивали в Барселоні.

Відтак, нардепа Дубінського та одного з його спільників підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.2. ст. 332 КК України у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 7 років.

Нагадаємо, 1 листопада нардепа Олександра Дубінського знову прийшли правоохоронці з обшуками щодо причетності до організації незаконних виїздів через кордон України. Однак сам депутат різко відреагував на такі новини.