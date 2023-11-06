Суд в Киеве избирает меру пресечения Дубинскому

Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В Киеве началось заседание по избранию меры пресечения нардепу Александру Дубинскому. Прокуратура требует не только круглосуточный домашний арест, но и запретить публиковать видео в соцсетях.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE в зале суда.

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Сегодня в Киеве проходит заседание по избранию меры пресечения нардепу Александру Дубинскому. Помимо круглосуточного домашнего ареста, прокуроры просят запретить ему проводить прямые трансляции и публиковать видео в социальных сетях.

Сам Дубинский заявил, что это и есть настоящая цель избрания ему меры пресечения.

"Основная цель меры пресечения — обеспечить не критику мной Офиса президента в условиях войны и ограбление бюджета Украины. Сейчас мы становимся свидетелями запрета народному депутату его права на критику власти из-за распространения моего мнения через различные социальные платформы", — заявил Дубинский.

Александр Дубинский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Скандал с Дубинским

Недавно в печати появились сообщения о том, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя он признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения. Однако в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях снят нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.

Так, нардепа Дубинского и одного из его сообщников подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст. 332 УК Украины во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы на лечение. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, 1 ноября нардепа Александра Дубинского снова пришли правоохранители с обысками по причастности к организации незаконных выездов через границу Украины. Однако сам депутат резко отреагировал на подобные новости.