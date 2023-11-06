Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому

Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE

Печерский районный суд Киева избирал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Депутату назначили круглосуточный домашний арест по делу о содействии незаконному пересечению границы для уклонистов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Нардепу Александру Дубинскому суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест без запрета использования социальных сетей.

Его подозревают в причастности к схеме выезда уклонистов через границу, в частности, на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона". Прокуроры просят круглосуточный домашний арест, в то же время три человека готовы взять депутата на поруки, однако суд такое решение не поддержал.

"Власть всячески пытается признать ОО "Медиаоборона" фиктивной, однако она таковой не является", — сказал Дубинский в зале суда.

Также депутат считает дело против себя сфальсифицированным.

Напомним, в прессе появились сообщения, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя он признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения. Однако в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях снят нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.