Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому arrow

Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому

6 ноября 2023 16:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Суд избрал меру пресечения нардепу Дубинскому
Народный депутат Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Печерский районный суд Киева избирал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Депутату назначили круглосуточный домашний арест по делу о содействии незаконному пересечению границы для уклонистов.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Мера пресечения для Дубинского

Нардепу Александру Дубинскому суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест без запрета использования социальных сетей.

Его подозревают в причастности к схеме выезда уклонистов через границу, в частности, на основании ходатайства общественной организации "Медиаоборона". Прокуроры просят круглосуточный домашний арест, в то же время три человека готовы взять депутата на поруки, однако суд такое решение не поддержал.

"Власть всячески пытается признать ОО "Медиаоборона" фиктивной, однако она таковой не является", — сказал Дубинский в зале суда.

Также депутат считает дело против себя сфальсифицированным.

Напомним, в прессе появились сообщения, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, на которого наложены санкции США и Украины, уехал на отдых за границу во время действующего военного положения.

Хотя он признал, что действительно покинул страну, он утверждает, что это было необходимо для того, чтобы сопровождать своего больного отца для лечения. Однако в социальных сетях появились снимки, на которых, как предполагается, изображен Дубинский. На фотографиях снят нардеп с девушкой, и они, возможно, отдыхали в Барселоне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме