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Дубінського підозрюють у державній зраді та участі в злочинній організації, яку фінансує РФ

13 листопада 2023 15:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Дубінського підозрюють у державній зраді та участі в злочинній організації, яку фінансує РФ
Нардеп Олександр Дубінський під час обшуків. Фото: Obozrevatel
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Народному депутату України Олександру Дубінському повідомлено про підозру у державній зраді, яку він вчинив у складі злочинної організації, яку фінансує Російська Федерація. В злочині підозрюються також два співробітники російських спецслужб, колишній народний депутат України III-IX скликань та експрокурор.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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"За даними слідства, у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої, у подальшому, увійшли два народних депутати України, працівник Генеральної прокуратури", — йдеться у повідомленні.

обшуки у нардепа Дубінського
Обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Фото: СБУ

Зазначається, що в організації займалися розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією нашої держави на міжнародній арені. За це учасники отримували гроші від воєнної розвідки Росії.

Така організація працювала у Києві під виглядом агентурної мережі під керівництвом двох співробітників російського головного управління генштабу ЗС РФ.

обшуки у Дубінського
Обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Фото: СБУ

Чим займалися підозрювані

Під час участі в цій організації народний депутат Олександр Дубінський з позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

Він поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

обшуки у Дубінського
Обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Фото: СБУ

"У листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2020 році. Таким чином вони намагалися погіршити відносин між Україною та її стратегічним партнером", — додали у повідомленні.

Крім того, в червні 2020 року експрокурор з позивним "Птічка" проводив спільну із екснардепом пресконференцію, де публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" цих фейків на користь державного керівництва Росії.

Нині вирішується питання щодо обрання нардепу України Дубінському запобіжного заходу. 

За інформацією СБУ, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

обшуки у Дубінського
Обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Фото: СБУ

Також українським правоохоронцям вдалося встановити, що злочинну організацію створив заступник начальника російського ГРУ Володимир Алєксєєв. А от операційним наставництвом російської групи з території РФ займався його заступник — Олексій Савін.

"За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном", — додали в СБУ.

Зазначається, що зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що ДБР та СБУ прийшли з обшуками до народного депутата України Олександра Дубінського. 

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