ДБР завершило розслідування щодо закордонної поїздки Дубінського

Нардеп Олександр Дубінський. Фото: Суспільне

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування, яке стосується народного депутата України, Олександра Дубінського. Його підозрюють у службовому підробленні документів для того, аби виїхати за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як відомо, генеральний прокурор вручив підозру депутату ще 8 серпня 2023 року.

Що з'ясували правоохоронці

"ДБР спільно з СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок", — йдеться у повідомленні.

В ДБР додали, що депутат та його батько виїхали за кордон окремо, в той час як батько повернувся до України раніше, ніж сам Дубінський.

Відпочинок Дубінського за кордоном

Також за інформацією правоохоронців, нардеп встиг два рази відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Саме в Іспанії він мешкав у двох готелях в Барселоні та передмісті.

"Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", — додали у пресслужбі.

Скриншот допису з телеграм-каналу ДБР

Нагадаємо, раніше Олександру Дубінському за матеріалами ДБР вручили протокол. Він стосується адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією.

Також ми писали, що Печерський райсуд Києва обирав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Депутату призначили цілодобовий домашній арешт у справі про сприяння незаконному перетину кордону для ухилянтів.