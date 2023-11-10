ГБР завершило расследование относительно зарубежной поездки Дубинского

Нардеп Александр Дубинский. Фото: Суспільне

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование, которое касается народного депутата Украины, Александра Дубинского. Его подозревают в служебном подлоге документов для того, чтобы уехать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как известно, генеральный прокурор вручил подозрение депутату еще 8 августа 2023 года.

Что выяснили правоохранители

"ГБР совместно с СБУ установили, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых выехал за границу. В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых", — говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что депутат и его отец выехали за границу отдельно, в то время как отец вернулся в Украину раньше, чем сам Дубинский.

Отдых Дубинского за границей

Также, по информации правоохранителей, нардеп успел два раза посетить Италию, Хорватию и Испанию. Именно в Испании он жил в двух отелях в Барселоне и пригороде.

"После ознакомления с материалами уголовного производства подозреваемым дело будет направлено в суд. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора", — добавили в пресс-службе.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала ГБР

Напомним, ранее Александру Дубинскому по материалам ГБР вручили протокол. Он касается административного нарушения, связанного с коррупцией.

Также мы писали, что Печерский райсуд Киева избирал меру пресечения нардепу Александру Дубинскому. Депутату назначили круглосуточный домашний арест по делу о содействии незаконному пересечению границы уклонистам.