Дубинского подозревают в госизмене и участии в преступной организации, которую финансирует РФ

Нардеп Александр Дубинский во время обысков. Фото: Obozrevatel

Народному депутату Украины Александру Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансировала Российская Федерация. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"По данным следствия, в 2016 году главное управление генштаба из РФ создало преступную организацию, в которую, в дальнейшем, вошли два народных депутата Украины, работник Генеральной прокуратуры", — говорится в сообщении.

Обыски у нардепа Александра Дубинского. Фото: СБУ

В организации занимались расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене. За это участники получали деньги от военной разведки России.

Подобная организация работала в Киеве под видом агентурной сети под руководством двух сотрудников российского главного управления генштаба ВС РФ.

Обыски у нардепа Александра Дубинского. Фото: СБУ

Чем занимались подозреваемые

При участии в этой организации народный депутат Александр Дубинский с позывным "Буратино" осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу РФ.

Он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Обыски у нардепа Александра Дубинского. Фото: СБУ

"В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли фейк о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2020 году. Таким образом они пытались ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером", — добавили в сообщении.

Кроме того, в июне 2020 года экс-прокурор с позывным "Птичка" проводил совместную с экс-нардепом пресс-конференцию, где публично занимался псевдоправовым "обоснованием" этих фейков в пользу государственного руководства России.

В настоящее время решается вопрос об избрании нардепу Украины Дубинскому меру пресечения.

По информации СБУ, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.

Обыски у нардепа Александра Дубинского. Фото: СБУ

Также украинским стражам порядка удалось установить, что преступную организацию создал заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев. А вот операционным наставничеством российской группы с территории РФ занимался его заместитель — Алексей Савин.

"По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежавший за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас он скрывается от правосудия за границей", — добавили в СБУ.

Отмечается, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня мы сообщали, что ГБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому.