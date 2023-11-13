Дубинского подозревают в госизмене и участии в преступной организации, которую финансирует РФ
Народному депутату Украины Александру Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене, которую он совершил в составе преступной организации, которую финансировала Российская Федерация. В преступлении подозреваются также два сотрудника российских спецслужб, бывший народный депутат Украины III-IX созывов и экс-прокурор.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Что известно о деле с Дубинским
"По данным следствия, в 2016 году главное управление генштаба из РФ создало преступную организацию, в которую, в дальнейшем, вошли два народных депутата Украины, работник Генеральной прокуратуры", — говорится в сообщении.
В организации занимались расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене. За это участники получали деньги от военной разведки России.
Подобная организация работала в Киеве под видом агентурной сети под руководством двух сотрудников российского главного управления генштаба ВС РФ.
Чем занимались подозреваемые
При участии в этой организации народный депутат Александр Дубинский с позывным "Буратино" осуществлял информационно подрывную деятельность в пользу РФ.
Он распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
"В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли фейк о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2020 году. Таким образом они пытались ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером", — добавили в сообщении.
Кроме того, в июне 2020 года экс-прокурор с позывным "Птичка" проводил совместную с экс-нардепом пресс-конференцию, где публично занимался псевдоправовым "обоснованием" этих фейков в пользу государственного руководства России.
В настоящее время решается вопрос об избрании нардепу Украины Дубинскому меру пресечения.
По информации СБУ, финансирование сети достигало более 10 млн американских долларов.
Также украинским стражам порядка удалось установить, что преступную организацию создал заместитель начальника российского ГРУ Владимир Алексеев. А вот операционным наставничеством российской группы с территории РФ занимался его заместитель — Алексей Савин.
"По данным следствия, кроме народного депутата в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, накануне полномасштабного вторжения РФ сбежавший за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас он скрывается от правосудия за границей", — добавили в СБУ.
Отмечается, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, сегодня мы сообщали, что ГБР и СБУ пришли с обысками к народному депутату Украины Александру Дубинскому.
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