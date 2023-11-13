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У нардепа Дубінського знову проходять обшуки, — ЗМІ

13 листопада 2023 12:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У нардепа Дубінського знову проходять обшуки, — ЗМІ
Нардеп Олександр Дубінський. Фото: РБК-Україна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ДБР та СБУ прийшли з обшуками до народного депутата України Олександра Дубінського. Обшуки проводять у справі злочинної організації, яку він створив, аби дискредитувати імідж нашої держави на міжнародній арені.

Про це повідомляє "Українська правда".

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Що відомо про справу, по якій проходять обшуки у нардепа

За інформацією журналістів, йдеться про справу щодо скандальної пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісму" та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський проводив ще у 2019 році, учасником якої тоді був екснардеп Андрій Деркач. Його наразі позбавили громадянства України та оголосили йому підозру у державній зраді. 

Детальніше розповісти про цю справу правоохоронці пообіцяли пізніше. 

В чому ще підозрюють Дубінського

Раніше працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування, яке стосується народного депутата України Олександра Дубінського. Його підозрюють у службовому підробленні документів для того, аби виїхати за кордон.

Також Дубінський за матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань отримав підозру за організацію схеми виїзду для ухилянтів.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Олександру Дубінському. Депутату призначили цілодобовий домашній арешт у справі про сприяння незаконному перетину кордону для ухилянтів.

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