Нардеп, який організував схему для ухилянтів, отримав підозру

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За матеріалами Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань підозру отримав народний депутат ОЛександр Дубінський. Він організував схему для ухилянтів

Про це повідомили в СБУ.

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За матеріалами СБУ та ДБР підозру отримав народний депутат Олександр Дубінський, який організував схему для ухилянтів.

"Служба безпеки та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата, який підозрюється в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон", — говориться у повідомленні.

В СБУ розповіли, що сьогодні Дубінському було повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.

Як працювала схема Дубінського

Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі "клієнта" за межі України, народний депутат зберігав у свого експомічника — депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили:

флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення недостовірних відомостей до системи "Шлях".

Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.