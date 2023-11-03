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Нардеп, организовавший схему для уклонистов, получил подозрение

3 ноября 2023 21:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Нардеп, организовавший схему для уклонистов, получил подозрение
Сотрудники СБУ и фигурант дела. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, подозрение получил народный депутат. Он организовал схему для уклонистов.

Об этом сообщили в СБУ.

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Дубинский
Сотрудники СБУ проводят следственные действия. Фото: СБУ

Народный депутат незаконно переправлял людей через границу

По материалам СБУ и ГБР подозрение получил народный депутат, организовавший схему для уклонистов. Возможно, речь идет об Александре Дубинском.

"Служба безопасности и ДБР собрали доказательную базу на действующего народного депутата, подозреваемого в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу", — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что сегодня нардеп был проинформирован о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.

Дубинский
Сотрудник СБУ с фигурантом дела. Фото: СБУ

Как работала схема

Для реализации сделки парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Путь" якобы волонтеров.

Установлено, что часть документов, необходимых для бегства "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экспомощника - депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также директора подконтрольной общественной организации.

Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли:

  • флеш-носители и мобильные телефоны с поличным;
  • печати, письма, договоры и другие документы, которые использовали для внесения недостоверных сведений в систему "Путь".

В настоящее время директору привлеченной общественной организации также доложено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Василию Бубке о продаже горючего российским оккупантам. Он может быть причастен к коллаборационной деятельности и содействовать преступлениям захватчиков.

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